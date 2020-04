Cividale, scongiurato un nuovo focolaio in casa di riposo

Buone notizie arrivano dalla casa di riposo di Cividale. All'interno della struttura, che ospita 228 anziani, nei giorni scorsi era stato riscontrato un ospite positivo al Covid-19. Appena giunto l'esito del tampone, tutti gli anziani e gli operatori erano stati sottoposti nella giornata di ieri al test. "Pur non avendo ricevuto ancora una comunicazione formale, siamo stati preavvisati al telefono riguardo agli esiti", informano la Presidente Piera Beuzer e il Direttore generale Nicoletta Tofani.

"Tra i 208 operatori è stato rilevato un solo caso asintomatico positivo (che ora si trova in quarantena domiciliare), ma la persona non presta assistenza diretta agli ospiti ed è escluso che la stessa abbia avuto contatti con il paziente risultato positivo e ora ricoverato in ospedale. Pertanto, questi risultati indubbiamente ci confortano, ma non spiegano come l’ospite sia stato contagiato. D’altra parte la conoscenza del virus, del periodo di latenza e del meccanismi di contagio non sono ancora del tutto noti".

"Per tutti, come pure in realtà come la nostra, anche in ragione della presenza diffusa di soggetti asintomatici positivi tra la popolazione, è impossibile assicurare la totale assenza di casi positivi: l’unico modo per evitare l’eventuale diffondersi di un contagio e tutelare così ospiti e operatori è quello di continuare a limitare gli accessi, applicare rigorosamente i protocolli, garantire l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come abbiamo fatto fin ora, ed effettuare periodicamente il monitoraggio tramite tampone", spiegano ancora dalla direzione della struttura.

"Al momento l’Asp non può disporre autonomamente l’effettuazione dei tamponi, ma ci auguriamo che il Dipartimento di prevenzione, consapevole della fondamentale importanza di questa procedura all’interno delle case di riposo, garantirà la ripetizione periodica dei test".