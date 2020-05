Claut, incidente al bivio per Cimolais

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 7, a Claut per un incidente stradale al bivio per Cimolais. Due auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate. I due conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli, ma uno dei due è stato affidato al personale sanitario, che l'ha trasportato all'ospedale di Maniago per le cure del caso.

I pompieri si sono quindi fatti carico della messa in sicurezza delle vetture e dello scenario.