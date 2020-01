Cliente aggredito in un bar di Cervignano

Aggressione in piena notte all'interno di un locale del centro di Cervignano. E' accaduto tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, quando era da poco passata l'una. La vittima è un 40enne, molto conosciuto e ben voluto nella zona anche per aver ricoperto la carica di presidente della Rosa Calcio, squadra di amatori locale. Lo sportivo era vicino al bancone quando, per futili motivi, è stato colpito di scatto da un secondo avventore con un bicchiere di vetro. Copioso il sangue caduto a terra a causa della ferita riportata all'arto.

Dopo l'improvviso attacco, a sua difesa e soccorso, sono intervenuti immediatamente il titolare del bar e altri clienti che hanno provveduto a tamponare le lesioni e a chiamare i soccorsi. Nella confusione del momento, l'aggressore – un avventore di passaggio, mai visto prima in città – è riuscito a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. La vittima è stata, quindi, presa in consegna dai sanitari e trasportata in ambulanza all'ospedale di Jalmicco, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul caso indagano ora gli uomini dell'arma della Compagnia di Palmanova.