Cliente colpito alla testa con una bottiglia, chiuso il locale

Il Questore di Trieste, Pietro Ostuni, ha disposto la chiusura per 12 giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di un locale in via Rismondo. La decisione è maturata in seguito a una rissa, scoppiata nella tarda serata di domenica 5 febbraio, quando Squadra Volante e personale sanitario erano intervenuti a seguito di un’aggressione ai danni di un cliente del bar.

La lite aveva visto coinvolti più avventori, uno dei quali, un italiano del 1978, era stato colpito alla testa con una bottiglia da un altro cliente, un cittadino colombiano classe 1984, ubriaco, che era stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Nel corso dei controlli - riferisce la Questura - è emerso come il locale, gestito da un senegalese di 38 anni, sia, specie nella fascia notturna, meta di un gran numero di persone dedite all’uso smodato di sostanze alcoliche e inclini a tenere comportamenti molto spesso violenti e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.