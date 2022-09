Cliente litiga con la barista, poi viene aggredito

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito la misura della sospensione dell'attività per dieci giorni disposta dal Questore di Pordenone nei confronti del 'Cafè Noir' di Porcia.

Nella serata del 23 settembre, la Squadra Volante era intervenuta nel locale di via dei Serviti, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di un giovane cliente.

I poliziotti hanno ricostruito che il 26enne aveva avuto una discussione per futili motivi con la barista del locale, dalla quale era nata una colluttazione, conclusa con lievi ferite per entrambi.

Il cliente aveva lasciato il locale, ma era stato poi raggiunto da due sconosciuti (non ancora identificati) che - in una sorta di 'spedizione punitiva' - lo avevano aggredito, colpendolo violentemente con calci e schiaffi. Solo grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti l’esito del pestaggio non ha avuto conseguenze ben più gravi.

La barista, in tutto ciò, non ha informato le forze dell’ordine. Per questo il Questore Luca Carocci ha disposto lo stop all'attività.