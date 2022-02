Cliente senza Green Pass, locale chiuso per due giorni

Nell’ambito dei controlli straordinari agli esercizi commerciali per il rispetto della normativa anti-Covid e sul Green Pass, la Polizia di Stato di Trieste ha disposto ieri la chiusura di un ristorante di Muggia, sanzionando la titolare e un avventore.

Gli agenti, nell’effettuare un controllo all’interno del locale, hanno scoperto che il cliente era sprovvisto della certificazione verde. Il comportamento reiterato della titolare dell’attività, già sanzionata in altre occasioni per la stessa infrazione, ha permesso agli agenti di disporre, per due giorni, la chiusura cautelare del locale.