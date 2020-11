Cliente ubriaca, musica e assembramento: sigilli al bar

Chiuso dalla Polizia Locale un pubblico esercizio di Latisana. Sono da poco passate le 17 e il locale (in pieno centro), a spregio delle norme sul contenimento della pandemia, stava somministrando all’interno, con un televisore acceso.

E così a seguito di continue segnalazioni ed esposti, gli Agenti sono intervenuti, disponendo l'immediata chiusura del bar. Una delle 'possibili' clienti, una 26enne straniera residente a Udine, è caduta a terra per aver bevuto troppo; si è reso, quindi, necessario l’intervento dell’ambulanza, con successivo trasporto in ospedale. Dato l’assembramento creatosi e l’accensione degli animi, in supporto sono anche intervenuti i Carabinieri di Latisana.

Non c'è stata altra soluzione che ricorrere all’apposizione dei sigilli e al contestuale stop, almeno per cinque giorni: sarà il Prefetto di Udine a decidere l'eventuale inasprimento della misura.

Il ringraziamento per l’ottima sinergia tra Polizia Locale e Carabinieri arriva dal Comandante della Municipale, Nicola Salvato “esteso sempre anche al personale operante che si prodiga per garantire tutti gli interventi nei dieci Comuni della Convenzione. Un modello che potrà essere d’esempio, nel pieno rispetto dei compiti Istituzionali di ognuno, per garantire e rispondere alle continue richieste che provengono dai cittadini, che segnalano comportamenti anomali. Un virtuoso spirito di collaborazione che potrà permettere di rendere efficienti ed efficaci le misure per contenere l’espandersi dei contagi, rispettando le regole”.

“In questo periodo di estrema difficoltà per i gestori di pubblici esercizi, rispetto alla correttezza, al senso di responsabilità e al sacrificio della pressoché totalità di questi, non è assolutamente tollerabile che ci sia qualcun'altro che metta in campo atteggiamenti in evidente spregio delle regole e senza rispetto per gli altri", sono le parole del Sindaco di Latisana Daniele Galizio. "Un plauso alla Polizia Locale e ai Carabinieri che stanno lavorando in stretta collaborazione per la gestione di questa e di altre criticità sul nostro territorio”.

“Anche questo ultimo evento è dimostrazione dell'efficacia prodotta dalla sinergia tra le forze di polizia operanti sul territorio", è il commento dell'assessore Piercarlo Daneluzzi. "Anche in questa sede colgo l'occasione per invitare tutti al rispetto delle regole in una fase così difficile e delicata. L'impegno della Polizia locale proseguirà per cercare quanto più possibile di far rispettare le norme a garanzia di tutti".