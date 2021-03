Clienti nel locale, multa e stop per cinque giorni

I Carabinieri della stazione di Caneva, dopo precedenti esortazioni e sollecitazioni al rispetto delle norme per il contenimento della pandemia, hanno sanzionato collaboratore e titolari di un bar di piazza Della Vittoria, a Sarone di Caneva, per aver consentito la consumazione sul posto a due avventori, nonostante la 'zona arancione' preveda solo l'attività per asporto o la consegna a domicilio.

Oltre alla multa, è stata applicata anche la sanzione accessorisa della chiusura del locale per cinque giorni, per impedire la prosecuzione o la reiterazione delle violazioni.

I militari hanno eseguito un controllo all'ora di pranzo, constatando come il bar fosse aperto e due persone erano sedute ai tavoli, intente a consumare un bicchiere di vino.

Il verbale sarà trasmesso alla Prefettura di Pordenone. I titolari dell’esercizio hanno già proceduto al pagamento della sanzione amministrativa (entro cinque giorni, l'importo è ridotto a 280 euro).