Cocaina nel borsone della palestra, scatta l'arresto

I Finanzieri del Comando provinciale di Pordenone hanno arrestato un 26enne italiano per spaccio di hashish e cocaina e detenzione di anabolizzanti. Nel corso di uno dei tanti posti di controllo sul territorio, le Fiamme Gialle hanno scoperto, in una delle auto fermate, quasi 15 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, nascosti all’interno di un borsone con vestiario da palestra.

L’immediata perquisizione dell'abitazione del conducente, originario del Trevigiano, ha permesso di sequestrare oltre 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione, tre fiale di steroidi anabolizzanti (“testosterone C”, “trenbolone A” e “boldenone”), quasi 600 euro di denaro contante e una pistola a gas, riverniciata di nero e priva del prescritto tappo rosso.

L’uomo, incensurato, è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, dopo l’udienza di convalida, ha disposto per il 26enne la misura cautelare dell’obbligo di firma. Le indagini sono in corso anche per poter ricostruire la filiera di approvvigionamento.