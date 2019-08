Code alla barriera di Trieste Lisert. Situazione migliore in A4

E’ scesa sotto i cinque chilometri soltanto dopo le 17,30 la coda alla barriera di Trieste Lisert da dove transitano i turisti diretti verso la Slovenia e la Croazia nella giornata di oggi, sabato 10 agosto. Piuttosto congestionata, per tutto il giorno, anche la circolazione sulla A4 Venezia Trieste dove si sono registrate code e rallentamenti lungo tutto il tratto compreso fra Meolo e Villesse in direzione Trieste. Code che si sono formate e riassorbite per poi riformarsi, senza soluzione di continuità per tutto il giorno. Elevati i transiti anche al casello di Latisana, sia in entrata sia in uscita, così come a San Donà di Piave, casello utilizzato soprattutto da chi è diretto a Jesolo. I flussi orari sono sempre stati molto sostenuti, con una media di mille e seicento transiti in A23 al mattino e 2 mila 500 (con punte di quasi 3 mila in tarda mattinata-primo pomeriggio) sulla A4 in direzione Trieste. Alle 18,00 la circolazione risultava più scorrevole, con ancora 2 chilometri di coda segnalati al Lisert e code, sempre in uscita, a Redipuglia. Durante la giornata non si sono verificati incidenti di rilevo e anche i soccorsi meccanici sono stati nella media. Molto rari, durante tutta questa prima parte di estate, gli episodi di perdita di carico (valigie, biciclette, bagagli vari), rispetto al passato, a conferma di una maggiore attenzione da parte degli utenti per la sicurezza. Per domani, domenica 11 agosto Autovie Venete prevede traffico sostenuto sulla A4 per tutto il giorno, in prossimità dei collegamenti con le autostrade A28, A23 e A57 e possibili rallentamenti ai caselli di San Donà, Latisana e Trieste Lisert, in entrambe le direzioni di marcia. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti - sarà in vigore dalle 7 del mattino alle 22.