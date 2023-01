Codice rosso, protocollo tra Questura di Udine e Amministrazione penitenziaria

Il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino, e il Provveditore del Triveneto Amministrazione Penitenziaria, Maria Milano Franco d'Aragona, hanno firmato un protocollo in materia di violenza di genere.

In base all'intesa, tutti gli Istituti di pena del Triveneto, con cadenza mensile o, se necessario, per le vie brevi, comunicheranno l’imminente uscita, per scarcerazione, revoca della custodia cautelare, permesso, riammissione in libertà o uscita a vario titolo, dei detenuti per queste tipologie di reati residenti o commessi nell'ex provincia di Udine.

I delitti sono, in particolare, quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minore, omicidio (anche tentato), lesione personale e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La comunicazione è destinata alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Udine, nell'ottica di anticipare la soglia di prevenzione. Venendo a conoscenza della prossima scarcerazione degli autori, o presunti tali, di questi delitti, l’ufficio adotterà in tempo utile ogni iniziativa volta a evitare recidive, ritorsioni, riproposizione di situazioni a rischio, avvertendo quando necessario anche le vittime, a loro tutela, e gli uffici delle forze dell’ordine competenti per territorio.

Rimangono validi i doveri generali di comunicazione in capo agli Istituti di pena mentre, come ulteriore novità della convenzione, saranno comunicati alla Questura anche i nominativi dei soggetti che, durante la detenzione, abbiano tenuto condotte manifeste e reiterate, evidente segnale di pericolosità sociale.