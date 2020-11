Codroipo, 11enne investito mentre va a scuola

Incidente questa mattina, poco prima delle 8, a Codroipo. Un ragazzino di 11 anni che stava percorrendo la rotatoria vicino alle scuole, pedalando in sella alla sua bici, è stato investito da una vettura. È rovinato sull'asfalto. Stava andando a scuola e, a quell'ora, il traffico era congestionato.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia Locale di Codroipo per gli accertamenti e la viabilità, vista anche l'ora di punta e il gran numero di persone in strada, proprio per la vicinanza con le strutture educative. Nessuna particolare conseguenza, per fortuna, per il ragazzino.