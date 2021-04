Codroipo, abitazione in fiamme nella notte

Alle 3.10, la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Codroipo, supportata dalla squadra del distaccamento di Latisana, da due autobotti e un'autoscala della sede centrale di Udine e da due funzionari tecnici, è intervenuta a Codroipo per l'incendio di un abitazione.

Giunti sul posto i pompieri hanno trovato un gruppo di villette a schiera; in una di queste c'era un incendio generalizzato che stava per propagarsi anche alle abitazioni confinanti.

Sinceratisi che non ci fossero persone all'interno degli appartamenti, i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, attaccando l'incendio da più punti. Una volta avuto ragione delle fiamme, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza, verificando anche negli alloggi confinanti a quello interessato dal rogo che non ci fosse il ristagno di pericolosi gas della combustione.

Ingenti i danni all'appartamento interessato, che risulta inagibile, mentre grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco le abitazioni attigue non hanno subito danni e sono agibili.

Fortunatamente l'incendio non ha causato feriti; ancora in fase di accertamento le cause.