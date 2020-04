Codroipo, allarme incendio nel supermercato Cadoro

Incendio al primo piano del supermercato Cadoro di Codroipo, in via Latisana, dove, in un locale di servizio, sono divampate le fiamme, con ogni probabilità per cause di natura elettrica, anche se l'origine del rogo è ancora in corso di accertamento.

È successo nella tarda mattinata. Il calore ha fatto scattare l’allarme e i primi a intervenire sono stati tempestivamente gli addetti del punto vendita, che hanno chiamato il Nue 112. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, la cui sede si trova a poca distanza dal negozio. Con due mezzi hanno agito repentinamente, evitando il propagarsi delle fiamme. Nessuna persona è rimasta intossicata o ferita.

Le aree aperte al pubblico sono state evacuate e il negozio riaprirà regolarmente nel pomeriggio, dopo la messa in sicurezza del locale di servizio. Sul posto anche la Polizia Locale di Codroipo.