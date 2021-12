Codroipo, cammina in campagna e salva un uomo da un grave malore

Stava camminando in campagna, nella zona di via Malosarie, a Pozzo di Codroipo, quando ha visto un uomo accasciarsi improvvisamente vicino a un fosso, svenuto. È successo poco dopo le 14.

La donna, che stava facendo una passeggiata, ha dato immediatamente l'allarme, chiamando il Nue 112. Lanciando tempestivamente l'allarme, ha salvato la vita all'uomo.

Immediati, infatti, sono stati i soccorsi prestati, in prima battuta, dai Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo che, inviati in emergenza, hanno avviato il primo soccorso sanitario, in attesa del soccorso avanzato, giunto poco dopo, allertato dalla Sores.

La vittima del malore è un uomo della zona, ritrovato senza sensi. Grazie alle operazioni immediate dei soccorritori è salvo, sebbene debba ricorrere a cure mediche intensive.