Codroipo, concessionaria nel mirino dei ladri

Ladri in azione, la scorsa notte, al salone di autovetture Peressini Srl di Codroipo. "Il danno è ingente, di diverse migliaia di euro", spiega a Telefriuli Massimiliano Polese, responsabile della sede codroipese della concessionaria. "Non sono state rubate vetture. I ladri si sono introdotti negli spazi dopo aver tagliato una rete di recinzione".

"Poi hanno spaccato la finestra del bagno e sono entrati nella concessionaria; hanno preso di mira gli uffici dei venditori, pensando che potessero esserci preziosi o denaro contante. Ma lì non custodiamo valori di alcun tipo. Hanno frugato dappertutto e scassinato la macchinetta automatica di distribuzione degli snack. Hanno spaccato diverse vetrate, doppie peraltro, per cui il danno è ingente, per penetrare da un ufficio all'altro. Alla fine, come dicevo, non è stato asportato nulla". Il tentato colpo è stato denunciato ai Carabinieri della Compagnia di Udine.