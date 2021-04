Codroipo, cumulo di rifiuti in fiamme in un campo

Alle 13, la squadra del Distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Codroipo, con il supporto dei colleghi di San Vito al Tagliamento, è intervenuta in via Ponte della Delizia, a Codroipo, per l'incendio di rifiuti depositati in un campo.

I pompieri hanno trovato un cumulo d'immondizie che stava bruciando; il fuoco si stava estendendo anche ad alcune baracche e alle sterpaglie adiacenti. L'intervento dei Vigili del fuoco è valso a spegnere le fiamme, limitando la superficie bruciata a circa 1.500 metri quadri, evitando la propagazione ai vicini campi di sterpaglie.

Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.