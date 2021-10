Codroipo, entrano nel bar di notte e fanno razzia di superalcolici

I malviventi sono penetrati nel pubblico esercizio, in assenza dei proprietari, in un momento in cui il locale era chiuso al pubblico, nel cuore della notte.

Hanno spaccato una porta finestra e hanno rovistato ovunque, riuscendo a impossessarsi di diverse bottiglie di superalcolici e del denaro contante rimasto nella cassa (monete e banconote di piccolo taglio). Poi se ne sono andati facendo perdere le proprie tracce. La brutta sorpresa alla riapertura del locale, quando è scattata una chiamata al 112.