Codroipo, fiamme da un terrazzo

Poco prima delle 17, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine ha ricevuto una chiamata che segnalava fiamme che uscivano dal terrazzo di un appartamento di via dei Carpini, a Codroipo.

Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Codroipo e la squadra più l'autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento. Giunti sul posto in pochi minuti i pompieri hanno raggiunto il terrazzo utilizzando la scala italiana e hanno provveduto a spegnere il rogo, che interessavano alcuni bidoni della raccolta differenziata, prima che intaccassero altri materiali presenti nel balcone e i serramenti dell'appartamento.

L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone e grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco i danni sono limitati ai bidoni della raccolta differenziata.