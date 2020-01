Codroipo, finto vigile urbano truffa un'anziana

Un'anziana di 86 anni di Codroipo è stata truffata e derubata da un uomo vestito in uniforme da vigile urbano che si è presentato nella sua abitazione con il pretesto di eseguire un controllo sulle tubature dell'acqua. La donna, in buona fede, l'ha fatto entrare.

Lui l'ha distratta ed è riuscito a impossessarsi dei suoi monili in oro. Poi si è allontanato dicendo che ogni problema era stato risolto. Solo in un secondo momento la pensionata si è accorta di essere finita nel mirino di un truffatore che l'ha derubata di oggetti per un valore di 2mila euro.

È successo questa mattina e sul caso stanno indagando i Carabinieri della stazione di Codroipo, ai quali la donna si è rivolta denunciando l'accaduto.