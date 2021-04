Codroipo, in fiamme la centrale termina di una casa

Intervento della squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Codroipo, alle 14.30, con il supporto della prima squadra e dell’autoscala della sede centrale del comando Vigili del fuoco di Udine. In Via del Ponte, a Codroipo, si è incendiata la centrale termica di una casetta.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco sono entrati nel locale, constatando che stava bruciando l’inverter dell’impianto fotovoltaico. I pompieri hanno prontamente estinto le fiamme, evitando la propagazione del fuoco.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ma nessuno è rimasto ferito e i danni sono limitati all’inverter interessato dalle fiamme.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del locale e dell’impianto fotovoltaico.