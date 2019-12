Nel pomeriggio, intorno alle 15, si è sviluppato un incendio di una canna fumaria. È successo in via Circonvallazione Est, a Codroipo. Sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo con un'autoscala proveniente dal Comando di Udine.

Lungo la via è stato istituito un senso unico alternato per consentire le operazioni dei pompieri. Danni solo alla canna fumaria; sono stati areati locali per la presenza di fumo e di monossido. Nessuno è rimasto ferito.