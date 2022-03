Codroipo, incendio in un'abitazione

Poco dopo le 20.15, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo e una squadra della sede centrale di Udine sono intervenute in un'abitazione via San Pietro, a Codroipo, dove era scoppiato un incendio.

I pompieri appena arrivati sul posto, hanno indossato gli autorespiratori e sono entrati nell’appartamento invaso dal fumo. Mentre alcuni vigili provvedevano a spegnere l’incendio, localizzato nella cucina, altri hanno ispezionato l’appartamento per sincerarsi che non ci fossero persone bloccate dal fitto fumo.

Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.