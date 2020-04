Codroipo, incendio nel magazzino Bricofer

Alle 14, a Codroipo è scattato l'allarme per un incendio all'interno del magazzino della Bricofer, in viale Venezia. Il rogo ha distrutto una parte del materiale all'interno del deposito, costituito da legno, prodotti in plastica, componenti per impianti idrosanitari e altro materiale. Sono state intaccate anche le strutture della copertura, realizzata in acciaio con il relativo controsoffitto e gli impianti tecnologici.

L'area destinata alla vendita è separata dal magazzino con porte tagliafuoco e, pertanto, non ha subito danni. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco del Comando di Udine, del distaccamento di Codroipo e del vicino distaccamento di San Vito al Tagliamento. Sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'immobile.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal funzionario di guardia Franco Trigatti. I danni, sicuramente importanti, sono comunque limitati al solo locale magazzino.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento ma, con ogni probabilità, si è trattato di un incendio accidentale. Il punto vendita in questi giorni era aperto, ma nel momento in cui si è sprigionato il rogo era chiuso per pausa.