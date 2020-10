Codroipo, incendio nella centrale via Mazzini

Un incendio è scoppiato intorno alle 21 di questa sera, tra via Mazzini e via Canale Secondo, nel centro di Codroipo, in area residenziale. Paura tra le famiglie per le fiamme che si sono levate quando ormai era già da tempo calato il buio. In un primo momento si è temuto per un'esplosione di un'abitazione, perché qualcuno ha udito uno scoppio.

Per cause in corso di accertamento, invece, si è sviluppato un incendio, in prossimità di una legnaia esterna a una casa. Si è prodotta una grande quantità di fumo che si è estesa anche a un immobile dismesso adiacente, che si affaccia, attraverso una piccola corte, su via Canale Secondo.

Gli immobili residenziali abitati non sono stati intaccati dalle fiamme, tempestivamente domate dall'equipaggio della Prima Partenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine e dei Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, giunti per primi sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita.

Danni limitati alla legnaia e a un ambiente lavanderia per la struttura residenziale; danni anche per l'edificio dismesso e non abitato, comunque già in stato di degrado.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Martignacco. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 22. Nessun problema per la viabilità.