Codroipo, sequestrati altri cinque scuolabus

Nuovo sequestro, questa mattina, di cinque scuolabus, eseguito dalla Polizia locale a Codroipo. I mezzi anche in questo caso fanno capo alla Tundo, la ditta leccese al centro delle cronache per il mancato rispetto dell'appalto di fornitura del servizio di trasporto scolastico in numerosi comuni del Fvg, che ha poi portato alla rescissione del contratto.

I pullmini erano di fatti abbandonati lungo via Vittorio Veneto. Come verificato dagli agenti della Polizia locale, i mezzi erano sprovvisti di copertura assicurativa, elemento che ha portato alla loro rimozione forzata e al sequestro. L’assenza di assicurazione comporterà anche una sanzione, superiore ai 500 euro, per ogni pullman.

Quella odierna è la terza operazione di questo tipo in regione, dopo il caso di Pordenone e quello di Ronchi dei Legionari.