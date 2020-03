Codroipo, sono 45 le persone in isolamento

Aggiornamento da Codroipo dove, in base ai dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, a ieri sera ci sono 45 persone residenti nel territorio comunale in isolamento. "Per 42 cittadini - spiega il sindaco Fabio Marchetti - si tratta di non positivi in quarantena domiciliare, mentre sono tre i casi accertati di Coronavirus e tutti si trovano in isolamento a casa".

"Dei 42 non positivi, cinque hanno già concluso il periodo di quarantena", spiega Marchetti. "Gli altri termineranno la quarantena tra il 30 marzo e l’8 aprile. I dati sono anche oggi confortanti, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia", conclude il sindaco, invitando la cittadinanza a rispettare tutte le disposizioni per il contenimento del Covid-19.