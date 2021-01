Codroipo, svaligiato negozio di piumini e materassi

Colpo nella notte in un noto negozio di Codroipo, il "Gasparini Materassi e Mobili", attività che sorge lungo la statale 13 Pontebbana. A fare la brutta sorpresa sono stati questa mattina i titolari che, con gran rammarico, non hanno potuto fare altro se non la conta dei danni.

Sono stati rubati letti, materassi matrimoniali, piumini, poltrone, divani letto e tutti i cuscini. I ladri hanno messo a soqquadro, insomma, tutto il punto vendita.

I danni sono ingenti: a quelli della merce trafugata, si aggiungono quelli relativi alla forzatura degli accessi per penetrare nel negozio.