Codroipo, uccide la moglie nella notte mentre le figlie dormono

Elisabetta Molaro, di 40 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, nella notte, a Codroipo. L'uomo, Paolo Castellani, di 44 anni, è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri in una zona di campagna.

Nell'abitazione dove è avvenuto il femminicidio c'erano anche le due figlie della coppia, che stavano dormendo; secondo quanto si apprende, non avrebbero assistito al delitto e sono state affidate ai nonni.

I Carabinieri sono intervenuti nell'abitazione della coppia, in via delle Acacie, attorno alle 2, dopo una richiesta di aiuto fatta al 112. Nella casa hanno trovato il corpo senza vita della donna, uccisa da numerose coltellate. Nelle altre stanze da letto c'erano le bimbe, di 8 e 5 anni.

Pare che la coppia fosse in crisi e lui non accettasse una separazione che sembrava sempre più vicina.

Le ricerche del marito si sono subito concentrate nella zona di Villa Manin. Proprio lì il 44enne è stato individuato e fermato alcune ore più tardi. I militari dell'Arma lo hanno trovato mentre vagava a piedi, con ancora addosso gli abiti sporchi di sangue. I carabinieri lo hanno portato in caserma dove si trova in stato di fermo. Fino a questo momento non avrebbe fornito dettagli su quanto accaduto.

L'arma del delitto, un coltello, è stata ritrovata e posta sotto sequestro, così come l'abitazione dove è avvenuto il delitto.

Il coltello era nei pressi di un corso d'acqua, lungo la direttrice che il presunto assassino ha utilizzato per allontanarsi da casa dopo l'omicidio. Sul posto è giunto il sostituto procuratore di Udine, Claudia Finocchiaro, che sta coordinando le indagini.

La notizia ha lasciato senza parole la comunità di Codroipo. Il Sindaco Fabio Marchetti esprime "vicinanza alle famiglie per una tragedia immane, che ha scosso l'intero Medio Friuli".

"Un territorio - ha sottolineato Marchetti ai microfoni di Telefriuli - che ha una forte rete di servizi sociali e di prevenzione e dove, da anni, è attivo uno sportello contro la violenza. La coppia non era conosciuta e non c'era stato alcun segnale che potesse far presagire quanto accaduto".

"La nostra prima preoccupazione, questa mattina, è stata per le due bambine. Per fortuna, c'è una rete familiare che si è già attivata, ma anche noi come Amministrazione siamo pronti a fare quanto possibile per sostenere le due bimbe", conclude Marchetti.

"E' una tragedia che ci lascia senza parole. Quest'ennesimo caso di femminicidio deve far riflettere tutti, servono interventi anche da parte della politica che deve prestare maggiore attenzione a una preoccupante escalation: alle parole devono seguire fatti concreti per arginare questa piaga". Così Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, commenta la notizia del brutale femminicidio.

"Serve maggiore attenzione su questo tema da parte di tutti - ha concluso il presidente - a cominciare dalle denunce, spesso sottovalutate, di quelle donne che all'interno delle proprie mura domestiche subiscono quotidianamente violenza. Troppe volte questi chiari Sos alla comunità non vengono percepiti come preoccupanti".