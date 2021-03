Coinvolta in un incidente, è positiva all'alcoltest

Sanzionata ieri anche una cittadina rumena del 1980, residente a Monfalcone, rintracciata e identificata a Opicina, sul Carso triestino. La donna è stata coinvolta in un sinistro stradale accaduto lungo la strada regionale 58.

Sottoposta all’alcoltest, è risultata positiva e il personale della Polizia Stradale l’ha denunciata per guida in stato di alterazione alcolica. Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nel controllo del territorio, invece, ha riscontrato che questo suo spostamento non era consentito dalla normativa antipandemica.