Coinvolta in un incidente, scappa e si fa sostituire al volante

Sarà denunciata per guida senza patente, perché revocata a seguito di numerose infrazioni, e per omissione di soccorso.

A finire nei guai una cittadina comunitaria residente nella zona dell'hinterland udinese, che, qualche giorno, fa è rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto in via Nazionale, a Tavagnacco.

Si erano scontrate due auto, e una donna, finita in testacoda, era rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave ma comunque era stato necessario l'intervento dei sanitari.

La conducente dell'altro mezzo si era allontanata dal luogo dello scontro, senza prestare soccorso. Poi l'auto "pirata" era ritornata nel luogo dell'impatto ma a guidarla era un uomo.

Agli agenti della Polizia Locale di Tavagnacco la situazione è parsa subito sospetta ed è scattata un'indagine. Gli agenti hanno scoperto così che la donna coinvolta nell'incidente si era fatta sostituire da un uomo, proprio perché stava guidando con la patente revocata. La donna ha ammesso le sue responsabilità. Anche l'uomo sarà indagato, per ipotesi di reato di favoreggiamento.