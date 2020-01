Coinvolto in un incidente, non aveva mai preso la patente

Incidente poco prima delle 17 in via della Roggia, a Udine, all'intersezione con via San Rocco. Coinvolti il conducente di una Ford Fiesta, un uomo di 30 anni, e una donna di 33 anni che si trovava, invece, alla guida di una Panda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che, dopo essersi accertati delle condizioni sanitarie dei due automobilisti, rimasti illesi, hanno controllato i documenti delle auto e di guida. È emerso così che il 30enne al volante della Fiesta era senza patente perché mai conseguita. A quel punto è scattato il fermo amministrativo del veicolo e la sanzione amministrativa.