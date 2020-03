Il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del camion nella prima serata, sulla strada che da San Vito al Torre porta a Visco, in prossimità del ristorante Casa Bianca. Per fortuna non è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza del camion con due mezzi. Lunghe le operazioni, ancora in corso alle 21. Sul posto anche la Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova.