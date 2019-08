Colonna di fumo dal garage: incendio distrugge auto e attrezzature. Il rogo è divampato alle 17.30 in via Raffut a Gorizia, in un'autorimessa adiacente una casa singola, vicino al confine di Stato, per cause in corso di accertamento.

I danni sono ingenti. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le opere di messa in sicurezza e smassamento. Sul posto la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco di Gorizia con due mezzi.