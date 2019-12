Colpi in appartamento: preso un ladro, si cercano i complici

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri di Portogruaro hanno arrestato in flagranza, per furto aggravato in concorso, un cittadino georgiano di 40 anni, senza fissa dimora. Con due complici, che sono scappati, è penetrato in un condominio di Portogruaro dopo aver forzavo la porta d’ingresso. Quindi ha raggiunto l'appartamento di una famiglia in vacanza all’estero. Un vicino di casa ha chiamato il 112. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato i tre ladri che stavano fuggendo.

Dopo un inseguimento a piedi, non breve, ne hanno catturato uno; è stato attivato il piano di ricerca anche dei due suoi complici, ancora è in corso: sta interessando alcune località della provincia di Udine dove i carabinieri ritengono che i tre possano avere il loro “covo”.