Colpisce il vicino di casa alla tempia con un mattarello

Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per lesioni personali un italiano di 59 anni. Esasperato, a suo dire, da ripetuti rumori, con un piccolo mattarello da cucina in legno ha colpito alla tempia un vicino di casa, incurante dei suoi continui richiami al rispetto del silenzio. Il fatto è accaduto in un appartamento di via del Molino a Vento.

Sul posto una Volante della Questura e i sanitari del 118, che hanno trasportato l’aggredito all’ospedale di Cattinara per le cure del caso. Eseguiti gli atti di rito, il 59enne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.