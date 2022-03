Colpisce la compagna con un mattone, dovrà rispondere di tentato omicidio

E’ stato convalidato oggi dal gip di Udine l’arresto di un algerino di 30 anni indagato per tentato omicidio. Stando alle accuse, domenica scorsa l’uomo avrebbe colpito al capo con un mattone la compagna, una 25enne dell’Est Europa, mentre si trovavano in una casa disabitata di Cavalicco in Comune di Tavagnacco, causandole una lesione alla nuca che avrebbe potuto essere fatale e rompendole il setto nasale e uno zigomo.

La reazione sarebbe stata scatenata dal fatto che lei lo aveva svegliato. La ragazza, che sarebbe stata in almeno due altre occasioni aggredita dal compagno, è riuscita a trovare aiuto in un’abitazione vicina. Poi è stata soccorsa da un’ambulanza e portata in pronto soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri, ai quali l’algerino ha riferito che la donna si era ferita cadendo, ipotesi esclusa dai sanitari che hanno visitato la 25enne. Il gip ha disposto per l’uomo la misura di custodia cautelare in carcere.