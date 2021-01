Colpiscono il negozio mentre le titolari sono in chiesa

Sconcerto a Mereto di Tomba per un furto messo a segno nel fine settimana ai danni di una piccola bottega di paese che vende generi alimentari, in particolare per chi non ha la possibilità di raggiungere i centri più grandi. A gestire l'attività sono due donne del posto che, al momento del furto, si trovavano in chiesa per recitare il rosario.

I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso, una semplice porta di legno a doppia anta, non allarmata, per poi mettere a soqquadro gli scaffali della bottega e rubare beni di scarso valore, causando però notevole danno all'infisso.