Colpito da malore per strada, gravissimo

Versa in gravissime condizioni, in pericolo di vita, un uomo che, intorno alle 19.30 di questa sera, è stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava per strada, nell'area della pista ciclabile, vicino a una panchina che costeggia la roggia, in viale Volontari della Libertà, a Udine.

Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio e da alcuni passanti a piedi, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e di un'autoambulanza.

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.