Colpito da un masso mentre arrampica, muore sotto gli occhi degli amici

Tragedia, questa mattina, sul Monte Cavallo, nel territorio del comune di Pontebba. Un uomo di 65 anni residente in provincia di Treviso, che stava arrampicando insieme ad alcuni amici, è deceduto dopo essere stato colpito da un masso mentre si trovava in cordata. È morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti, inviati dalla Centrale Nue 112 di Palmanova, i Vigili del Fuoco Saf di Udine, l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, i militari della Guardia di Finanza del Sagf di Sella Nevea e il Soccorso alpino di Moggio Udinese. A dare l'allarme è stato il compagno di arrampicata. Complesse le operazioni di recupero terminate intorno alle 15.

Il gruppo di trevigiani, composta da quattro persone, aveva formato due cordate. La persona deceduta si trovava alla base di una delle due. È stato colpito da un masso ed è deceduto in parete. La morte è stata constatata dai sanitari dell'elisoccorso. Il corpo è stato recuperato dal personale della Protezione civile che ha raggiunto il sito della tragedia con l'elicottero.

Informato il magistrato di turno della procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta nella cella mortuaria dell'ospedale di Tolmezzo.

In quel punto della montagna non c'è segnale telefonico. Gli amici della seconda cordata, che hanno assistito alla tragedia, consumatasi davanti ai loro occhi, hanno attivato il sistema di allarme Garmin che avevano con loro. Il segnale ha raggiunto gli Stati Uniti ed è stato rimbalzato in Italia, raggiungendo la sede della Protezione Civile di Roma. A quel punto l'allarme è stato rimbalzato al 112 in Friuli Venezia Giulia e sono scattati immediatamente i soccorsi, purtroppo risultati inutili.