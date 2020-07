Colpito da un pannello, operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro questa mattina, nella zona industriale di Fontanafredda, intorno alle 10.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sacile, intervenuti sul posto insieme agli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria, un operaio 31enne di Sacile è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un pannello; le cause sono in corso di accertamento.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di un'ambulanza che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.