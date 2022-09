Colpito da un sasso alla base della parete a Sappada

Un uomo del 1988 di Gorizia è stato colpito da un sasso caduto dalla parete, mentre si apprestava a scalarla assieme a due compagni di cordata. E' successo poco dopo le 13.30 alla base del Torrione Ravascletto, alle pendici meridionali del Monte Peralba, sopra il ghiaione d'accesso che si trova alle spalle del Rifugio Sorgenti del Piave. Accortosi del sasso che cadeva ha provato a rannicchiarsi e spostarsi ma è stato colpito in pieno a una gamba, procurandosi la doppia frattura del malleolo.

Lo scalatore era alla base della parete e attendeva il proprio turno assieme ad un compagno, mentre il primo di cordata era già in scalata. Sul posto si sono portati i soccorritori della stazione di Sappada del Soccorso Alpino che sono arrivati contestualmente all'elisoccorso regionale. È stato l'elisoccorso poi a risolvere l'intervento, verricellando sul posto l'equipe tecnico medica e portando il ferito all'ospedale di Tolmezzo.

Tra le 14.30 circa e le 16 si è svolto un intervento della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza nell'area di Forca Disteis a quota 2.200 metri, sopra l'altopiano del Jôf di Montasio. Qui una donna di Udine del 1962 si è procurata una forte distorsione a una caviglia, con la conseguenza di non riuscire più ad appoggiare il piede né a proseguire la discesa.

I soccorritori sono stati portati in quota grazie all'elicottero della Protezione Civile: la donna è stata raggiunta così in breve tempo, le è stato applicato un tutore per bloccare l'arto ed è stata portata a valle per essere consegnata all'ambulanza.

E' stata recuperata con l'elisoccorso regionale una donna del 1975 di Poggibonsi che durante una camminata al Monte Borgat (con partenza da Casso) si è sentita male nei pressi della forcella del Monte Salta a quota 2.000 metri circa. La donna era assieme a una comitiva di conterranei.

Considerati i sintomi e la lontananza da Casso con un orario prossimo al tardo pomeriggio si è inviato sul posto l'elisoccorso regionale che ha prelevato l'escursionista con il verricello. E' stata allertata a supporto delle operazioni la stazione Valcellina del Soccorso Alpino che si è portata al campo base di Casso così come l'ambulanza, a cui la donna è stata consegnata per una più accurata visita. L'intervento si è svolto all'incirca tra le 16 e le 17.15.