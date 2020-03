Colpito da un tronco, grave un uomo

Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata in località Gorgo, a Latisana. Stava eseguendo lavori di potatura quando, per cause in corso di accertamento, un tronco gli è rovinato addosso. Dopo l'allarme, con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.

Il personale medico ha stabilizzato il ferito, che è stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Latisana. Da lì è stato disposto il suo trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti.