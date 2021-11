Versa in gravissime condizioni un operaio che, intorno alle 15.30, mentre lavorava nella zona dei cantieri, a Monfalcone, è stato colpito al volto da una fune di metallo.

Subito soccorso dai colleghi, è stato trasportato in volo in ospedale, in gravi condizioni. Sul posto gli ispettori dell'azienda sanitaria e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone.