Colpito dal carico, camionista infortunato

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri nella zona industriale di Osoppo, dove il conducente di un mezzo pesante, un uomo di 58 anni, cittadino straniero, è rimasto ferito mentre stava effettuando delle operazioni di movimentazione merci nello spazio esterno di una fabbrica.

Per cause in corso di accertamento, parte del carico è caduta, colpendolo a un arto. Dopo l'allarme, con una chiamata al 112, sul posto è intervenuta subito un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli. Qui è stato accolto in condizioni non gravi. Ha riportato lo schiacciamento di un piede. Si tratta di un camionista di una ditta straniera, in Friuli per lavoro.