Colpo al distributore, fanno esplodere la colonnina self

Prima un fortissimo botto, poi la fuga: i malviventi hanno fatto esplodere la colonnina self service al Q8. È successo questa notte, poco dopo l'una, in via Spilimbergo a Martignacco. Si è unito un fortissimo boato causato dalla deflagrazione della colonnina, in cui è stato inserito, evidentemente, dell'esplosivo.

Una volta giunti sul posto i carabinieri di Martignacco hanno messo in sicurezza l'area, isolandola. Alcuni utenti della strada, in transito nella zona, avrebbero visto fuggire una vettura a tutto gas. Ingenti i danni al distributore di benzina.

In giornata gli artificieri provvederanno all'esame della colonnina e alla messa in sicurezza del sito insieme ai tecnici del distributore. Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a impossessarsi del contenuto in denaro depositato all'interno della cassetta di sicurezza della colonnina self service. Pare che dalla visione delle immagini della videosorveglianza se riesco a intravedere due o tre persone che ormai sono attorno alla colonnina.