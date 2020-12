Colpo Alla Frasca, rubati vini pregiati per migliaia di euro

Ladri in azione nel pomeriggio di ieri, nel ristorante "Alla Frasca" di Siacco, a Povoletto. "I malviventi hanno agito tra le 16.30 circa le 18.30. È alle 18.30 che ha fatto rientro nel locale mia sorella Tamara, mia socia - spiega a Telefriuli il titolare -; sono entrati forzando una finestra sul retro, nella cucina".

"Poi hanno agito indisturbarti rubando merce per migliaia di euro, sopratutto vino, quello imballato nei cartoni interi, e le bottiglie di valore. Dopo l'allarme sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Tricesimo per un primo sopralluogo. Siamo estremamente amareggiati per quanto accaduto".

Oggi sarà presentata formale denuncia alla Caserma dei Carabinieri di Remanzacco.