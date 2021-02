Colpo con spaccata alla Coop di Buttrio

Spaccata questa notte, intorno alle 2.30, alla Coop di Buttrio, lungo la regionale nel tratto che prende il nome di via Stringher. I malviventi hanno utilizzato una vettura come ariete, lanciata a tutta velocità contro la vetrata del supermercato.

Poi sono entrati nel market a caccia delle casseforti e delle cassette di sicurezza. In quel momento, però, in zona c'erano i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova che hanno messo in fuga i ladri, fuggiti con una vettura di grossa cilindrata a fari spenti. Con loro, sul posto, le guardie giurate del Corpo Vigili Notturni che hanno presidiato l'area fino all'arrivo dei responsabili del punto vendita.

Non è stato rubato contante grazie al loro tempestivo intervento. Danni ingenti, però, alla parete di vetro.