Furto da 190mila euro alla Freud Produzioni Industriali di Colloredo di Monte Albano. Il colpo, denunciato ai Carabinieri di Majano, è avvenuto tra il 24 e il 26 dicembre.

Ignoti, secondo la denuncia sporta dal responsabile della sicurezza, hanno rubato attrezzature per la lavorazione del legno per un danno che sfiora i 200mila euro. Non sarebbero stati riscontrati, però, segni di effrazione nel sito produttivo. Il danno è interamente coperto da assicurazione.