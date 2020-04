Colpo di sonno, esce di strada sul ponte

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6.30 sul ponte sul Torre al confine tra i comuni di Ruda e Villesse, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Fogliano Redipuglia, intervenuti per i rilievi, il conducente di una Mazda, un uomo di 58 anni, residente nell'Isontino, ha perso il controllo della vettura, forse per un colpo di sonno, ed è uscito di strada.

Dopo l'allarme, sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido, e un'ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco da Gorizia.

Per lui si è temuto il peggio. Per fortuna invece, non ha riportato lesioni gravi. È stato soccorso dall'equipe sanitaria e poi trasportato in ambulanza all'ospedale, per accertamenti.